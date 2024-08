Ni la lluvia pudo apagar el encendido de Catedral en la capital michoacana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Son notas que estremecen, las del Hymne A L'Amour de Édith Piaf, ya pasó alguna vez en Francia, en el siglo pasado, , ahora su magia se contagió, primero en los Juegos Olímpicos del presente año, con la inigualable voz de Céline Dion, y ahora desde el sonido de Catedral que acompaña su majestuoso encendido por iniciativa de la Secretaría de Turismo municipal.

A pesar del clima lluvioso, cientos de morelianos y visitantes se aglomeraron a presenciar el espectáculo de luces que acompaña cada sábado al máximo ícono de la ciudad de las canteras rosas.

“El cielo azul puede fundirse sobre nosotros y la tierra puede colapsarse, poco importa si me quieres, me da igual el mundo entero, tanto que el amor inundará mis mañanas, tanto que mi cuerpo se estremecerá bajo tus manos, poco importan los problemas mi amor ya que tú me quieres”, reza en francés la melodía.

Habla de un amor melancólico pero intenso, que renace, que agradece, que conquista, que estremece y desafía, “iré hasta el fin del mundo, me haría teñir de rubia si tú me lo pidieses, iré a descolgar la luna, iré robar la fortuna, si tú me lo pidieses, renegaría de mi patria, renegaré de mis amigos si tú me lo pidieses”, entrega la letra de esta pieza que ha conquistado a los oriundos del país galo, pero que ahora es parte de la humanidad que la ha abrazado desde la aparición de la artista en los juegos deportivos.

“Te pueden reír de mí, haré como que no importa si tú me lo pides, si algún día la vida te me arranca de mi lado, si mueres, aunque estés lejos de mí, poco importa si me quieres porque yo también me moriré; tendremos para nosotros la eternidad en el azul de toda intensidad, en el cielo no hay problema mi amor ¿crees que nos quedemos? Dios reúne aquellos que se aman”, dice la traducción de la magistral composición que aún hace vibrar las almas de los amante.

