Niños y adolescentes, principales víctimas en accidentes viales: Hospital Infantil de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta tres accidentes diarios de alto impacto se atienden en el Hospital Infantil "Eva Sámano de López Mateos", donde los niños y adolescentes son las principales víctimas con diversos traumas, principalmente en el cerebro, subrayó el director, Cirilo Pineda Tapia.

En entrevista, indicó que es necesario que los padres de familia estén conscientes de que los menores de 18 años no deberían estar frente al volante, principalmente en motocicletas, toda vez que la imprudencia y el exceso de velocidad conlleva a situación lamentables y, en muchos casos, fatales.

Señaló que la primera causa de morbilidad y mortalidad son los accidentes viales, principalmente por motocicleta, donde los niños y jóvenes están perdiendo la vida por la falta de concientización.

A pregunta expresa de MIMORELIA.COM sobre las atenciones que dan al día, especificó que son de uno a tres diarios de alto impacto que conlleva a traumatismos y fallecimientos, aunado a los que llegan por contusiones y que deben quedarse hospitalizados.

Por lo que destacó que la campaña estatal Fíjate debe impulsarse no solo a los adultos, sino a toda la población, para tomar conciencia sobre el manejo de motocicletas por parte de adolescentes, además de que las infancias y adolescencias son los de mayor riesgo de sufrir algún problema por los accidentes viales.

