Niños Cantores de Morelia y Coro Infantil de Polonia darán concierto público gratuito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El DIF Morelia encabezado por la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, invita a las familias y a toda la ciudadanía a disfrutar este viernes de un concierto público gratuito en el Jardín de las Rosas: a partir de las 16:00 horas, el público podrá deleitarse con la presentación del Coro de Niños de Szczecin, Polonia, y de los Niños Cantores de Morelia, dos agrupaciones de excelencia que unen tradición, talento y esperanza en un mismo escenario.

El Conservatorio de las Rosas, una institución que ha dado forma a la historia musical de la ciudad, hoy abre su emblemática logia como escenario. Con el respaldo del gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, esta colaboración hace posible que voces internacionales y locales compartan un espacio público cargado de simbolismo.

En este marco, Morelia —reconocida por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) como Ciudad Creativa de la Música— se confirma como un lugar donde la tradición coral encuentra nuevas formas de acercarse a la gente.

El concierto de esta tarde también refleja la continuidad del espíritu solidario que se vivió ayer en el Palacio Municipal, donde se llevó a cabo el Concierto con Causa, con el que se logró reunir 300 mil pesos en apoyo a Daniel E. Pintor Caballero, joven moreliano que enfrenta un grave reto de salud tras contraer bacteriemia meningocócica en Praga.

Este resultado confirma que la cultura, además de enriquecer, puede cambiar vidas y movilizar a la sociedad en torno a causas solidarias.

Quienes acudan hoy al Jardín de las Rosas podrán disfrutar sin costo de un repertorio que abarca desde piezas sacras hasta arreglos contemporáneos, interpretados por coros de excelencia que han recorrido escenarios de ciudades de todo el mundo. Será una oportunidad única para presenciar música coral de talla internacional en un espacio abierto, familiar y lleno de historia.