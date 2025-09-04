Niños Cantores de Morelia y Coro de Niños de Polonia ofrecerán concierto con causa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, con el respaldo del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, anuncia el concierto con causa que se celebrará el jueves 18 de septiembre a las 19:30 horas en el Palacio Municipal, con la participación de dos agrupaciones corales de gran prestigio: los Niños Cantores de Morelia y el Coro de Niños de Szczecin, Polonia.

Esta iniciativa del Gobierno de Morelia, en alianza con el Conservatorio de las Rosas, consolida una tradición de conciertos con causa que convierten la cultura en acciones de beneficio directo para niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad.

El Coro de Niños de Szczecin, Polonia, está integrado por voces de entre 6 y 18 años. Reconocido internacionalmente, ha recorrido escenarios en ciudades como Nueva York, Dubái, Tokio y Sídney, con un repertorio que combina música sacra del Renacimiento, piezas contemporáneas y arreglos de ABBA y Elvis Presley, mostrando una versatilidad que lo distingue en el panorama coral europeo.