Niño se sale de la escuela y policías de Morelia lo regresan a su abuelita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Oficiales de la Policía de Morelia brindaron apoyo oportuno a un menor que había salido de su institución educativa sin autorización, informaron a través de redes sociales.

Gracias a la coordinación inmediata entre personal escolar, familiares y elementos policiales, se logró que el niño regresara sano y salvo con su abuelita.

La corporación no detalló qué institución educativa fue la involucrada, ni las circunstancias en las que el menor abandonó el plantel.