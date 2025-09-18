Niño se sale de la escuela y policías de Morelia lo regresan a su abuelita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Oficiales de la Policía de Morelia brindaron apoyo oportuno a un menor que había salido de su institución educativa sin autorización, informaron a través de redes sociales.
Gracias a la coordinación inmediata entre personal escolar, familiares y elementos policiales, se logró que el niño regresara sano y salvo con su abuelita.
La corporación no detalló qué institución educativa fue la involucrada, ni las circunstancias en las que el menor abandonó el plantel.
“El menor regresó de manera segura con su abuelita”, destacaron en la publicación oficial, al tiempo que reafirmaron su compromiso con la seguridad ciudadana.
rmr