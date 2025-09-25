Niño escapa de kínder en Morelia; así lo rescataron policías municipales [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un menor de edad fue rescatado por elementos de la Policía de Morelia luego de que se alejara de su kínder en la colonia Independencia, situación que generó movilización para resguardarlo y entregarlo de forma segura a sus familiares.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras corporales de los oficiales, el niño fue localizado mientras caminaba solo por la calle. Al ser cuestionado por los agentes sobre por qué había salido del plantel, el pequeño respondió que quería ir con su mamá.

En el diálogo con vecinos y personal escolar, los policías insistieron en que debía entregarse únicamente a un familiar directo, para garantizar la seguridad del menor. “¿Por qué saliste? ¿Qué tal si te roban o te atropellan?”, le explicaron los uniformados al niño, mientras lo protegían y esperaban la llegada de su familia.

Minutos después, el menor fue entregado a su abuelito, en coordinación con el personal educativo y tras corroborar su identidad. Los agentes también dialogaron con la directora del plantel sobre la importancia de reforzar la vigilancia, con el fin de evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.