Niño de las empanadas da la cara y acepta la farsa; "ya no quiero salir"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que MiMorelia.com dio a conocer el caso de un menor que se dedica a engañar gente con una estrategia en la que tira a propósito las empanadas que supuestamente trae para la venta, el chico salió y dio la cara.

En un video que circula este viernes se escucha al menor decir que está arrepentido de lo que hizo, y pide disculpas a la gente.

Asimismo, el menor reconoció que todo era una farsa para sacar dinero, y argumentó que engañó a la gente para pagar tratamientos médicos.

MENSAJE ÍNTEGRO

“Hola buenas noches, soy el niño de las empanadas, solamente para pedir una disculpa pública. Yo sé que hice mal. A mí se me hizo fácil, lamentablemente, y nuevamente les pido una disculpa con todo mi corazón.

Yo solamente vivo con mi abuelita. Yo lo que hacía era para solventar mis gastos de mis medicinas porque soy hipertenso y soy diabético. Lamentablemente el Hospital Infantil no me la da porque no tengo Seguro.

Y solamente les pido una disculpa yo sé que lo hicieron con todo el corazón del mundo para poderme ayudar en serio les pido una pavorosa disculpa y pues espero que esto lo tomen a bien, porque he tomado críticas y mensajes amenazantes a mi persona y solamente ya no quiero salir ni a la calle ni mi abuelita por ese temor de que vayan a verla. Gracias y una disculpa”.