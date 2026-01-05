¡Niñas y niños no pagan! Celebra el Día de Reyes en el Zoológico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia anuncia entrada gratuita para niñas y niños este 6 de enero, como parte de un programa especial de actividades y sorpresas para celebrar el Día de Reyes en un ambiente familiar.

El director del recinto, Julio César Medina Ávila, detalló que esta promoción aplica únicamente para la entrada general al parque y no es válida para paquetes de atracciones ni grupos.

Además, informó que a las 13:00 horas se llevará a cabo un espectáculo de K-pop en el Teatro Monarca, a cargo del grupo Once Upon A Time, quienes ofrecerán un show lleno de energía y color para que las familias disfruten de este día tan especial.