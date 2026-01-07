Niñas y niños de Misión del Valle reciben juguetes de Policía Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la celebración del Día de Reyes, Policía Morelia realizó una jornada especial para compartir alegría e ilusión con niñas y niños de Misión del Valle y la Tenencia Morelos.

A través de la visita de los Reyes Magos, los oficiales entregaron juguetes y convivieron con las familias, generando momentos de cercanía, sonrisas y esperanza entre la niñez moreliana.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente de Policía Morelia por mantenerse cercana a la ciudadanía, promoviendo valores de convivencia, confianza y bienestar social, bajo la convicción de que la seguridad también se construye acompañando y generando entornos positivos.