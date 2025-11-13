Niñas y niños de Coros Infantiles, verdaderos constructores de paz: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exitoso Programa de Coros y Orquestas Infantiles del gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar, se consolida como una de las estrategias más sólidas para construir la paz a través del arte y la cultura, en Morelia.

Durante el recital que niñas y niños ofrecieron en el Centro de Desarrollo Comunitario de Colinas del Sur, el alcalde Alfonso Martínez, comentó que las y los pequeños artistas, son los verdaderos constructores de paz.

Frente a madres, padres y abuelitos de los estudiantes, el presidente municipal destacó que quienes forman parte del programa, además de aprender música, ponen en práctica la disciplina y el esfuerzo, valores que los encaminan a ser mejores personas.