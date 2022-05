Niña moreliana sorprende con su voz en La Voz y de paso invita a coaches por gaspachos

Fue en la emisión del pasado lunes que Allison Tapia, de 10 años de edad, tuvo su audición en el reality de caza talentos que se transmite por la señal de Azteca Uno.

Con la canción en inglés "All of me", la pequeña moreliana logró cautivar a los cuatro coaches y que voltearan sus sillas para tenerla en su equipo.

Sin embargo, fueron Mau y Ricky los que enseñarán todo lo que saben a la moreliana para que pueda triunfar en el mundo de la música.

A partir del minuto 10:25, su participación: