Necesita UMSNH protocolo de atención a personas trans: coordinador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El coordinador de la licenciatura en Artes Visuales y consejero universitario, Santiago Bucio Carrillo, afirmó que en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) hace falta un protocolo de atención a personas trans, a fin de apoyarlos en el reconocimiento de sus documentos universitarios, tras su cambio de identidad.

Y aunque en la universidad se han dado estos procesos administrativos, aún no hay un protocolo establecido que se aplique ante el cambio de identidad de los alumnos.

“El problema es que en la universidad estas prácticas sí suceden, pero no son claras, no son transparentes, no son públicas, entonces cada persona que tiene que hacer este reconocimiento tiene que enfrentarse a sus propia experiencia, darse de topes, enfrentarse con malas caras de las personas que están atendiendo, con las personas de Control Escolar”, dijo.

Entrevistado, en el marco del foro “Identidades y Expresiones de Género”, el académico explicó que tras su cambio de identidad, las personas acuden a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para solicitar una reposición de sus certificados de secundaria y bachillerato, una vez con estos documentos, con su acta, su CURP y su INE actualizados, el alumno puede acercarse a la Casa de Hidalgo para solicitar el cambio ante Control Escolar.