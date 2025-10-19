Neblina matutina y clima fresco marcaron el amanecer de este domingo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana amaneció este domingo con presencia de neblina y temperaturas frescas que rondaron los 20°C.
Durante el transcurso del día, se espera un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima cercana a los 27°C. Las condiciones permitirán actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y utilizar protección solar moderada.
Por la noche, el cielo continuará con intervalos nubosos y temperaturas que descenderán a los 19°C, lo que generará un ambiente fresco, especialmente en zonas altas o cercanas a áreas verdes.
Los vientos tendrán dirección noreste, con una velocidad promedio de 17 km/h, sin probabilidades de lluvia. Se recomienda precaución al conducir en las primeras horas del día debido a la neblina registrada en la ciudad.
BCT