Navidad sin crueldad: Morelia tendrá una kermés vegana este diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 21 de diciembre, la capital michoacana vivirá una experiencia diferente y consciente con la realización del Festival Kermés Vegana Morelia, un evento familiar con entrada libre, que combinará gastronomía, arte, música y activismo en un ambiente festivo.

La cita será de 11:00 a 18:00 horas en el Instituto Cultural Mexicano Norteamericano de Michoacán A.C., ubicado en Calle Guillermo Prieto #86, en el Centro Histórico, frente a Bellas Artes.

El festival busca promover una vida ética y empática hacia los animales y el planeta, ofreciendo una amplia gama de actividades abiertas a todo público, con especial atención en alternativas de consumo responsable y libre de crueldad.

Entre las actividades destacadas están:

  • Venta de comida 100% vegana (antojitos, postres y platillos internacionales)

  • Música en vivo y presentaciones de teatro

  • Ponche navideño y piñata

  • Productos de cosmética vegetal y natural

  • Venta de ropa de segunda mano (second hand) y diseño artesanal

  • Tienda holística y arte local

  • Proyección del documental “Christspiracy”

  • Recetarios veganos gratuitos

  • Colecta de firmas en solidaridad con Palestina

El evento busca despertar conciencia a través del arte, la alimentación y el diálogo, bajo el lema:
“Los animales están en el mundo con nosotros, no para nosotros”.

Esta kermés navideña vegana invita a la comunidad moreliana a reflexionar sobre sus hábitos de consumo en estas fechas y propone una celebración diferente: ética, sustentable y llena de sabor.

La entrada es completamente libre y no es necesario ser vegano para asistir, el evento está pensado para curiosos, familias, activistas y toda persona interesada en nuevas formas de celebrar en armonía con el entorno.

