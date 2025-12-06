Navidad sin crueldad: Morelia tendrá una kermés vegana este diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 21 de diciembre, la capital michoacana vivirá una experiencia diferente y consciente con la realización del Festival Kermés Vegana Morelia, un evento familiar con entrada libre, que combinará gastronomía, arte, música y activismo en un ambiente festivo.

La cita será de 11:00 a 18:00 horas en el Instituto Cultural Mexicano Norteamericano de Michoacán A.C., ubicado en Calle Guillermo Prieto #86, en el Centro Histórico, frente a Bellas Artes.

El festival busca promover una vida ética y empática hacia los animales y el planeta, ofreciendo una amplia gama de actividades abiertas a todo público, con especial atención en alternativas de consumo responsable y libre de crueldad.