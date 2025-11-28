“Navidad Mágica” en Morelia contará con pista de hielo, caravana y diversas actividades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este próximo lunes primero de diciembre se realizará el encendido navideño de la capital michoacana, “Luces por la Paz”, con lo cual arrancarán las actividades de la temporada decembrina en Morelia, que este año incluyen una pista de hielo, decoración navideña en Palacio Municipal y la Caravana Coca-Cola.
En rueda de prensa, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que las dependencias municipales han preparado diversas actividades que se impulsan con la campaña “Navidad Mágica”, para que tanto las y los morelianos como visitantes y turistas disfruten de esta temporada.
En este tenor, Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, detalló que las actividades iniciarán este primero de diciembre con el encendido navideño a las 19:00 horas. Y media hora más tarde, se abrirá la pista de hielo gratuita en la plaza Melchor Ocampo, la cual estará disponible durante 35 días.
La pista funcionará en un horario matutino de 10:00 a 14:00 horas y por la tarde de 16:00 a 21:00 horas. Los viernes y sábados se extenderá hasta las 22:00 horas.
Para el 6 de diciembre se tiene programada la Caravana Navideña de Coca-Cola, que regresa a Morelia después de 15 años. Esta iniciará a las 19:00 horas y avanzará desde el cuartel de la zona militar hacia la avenida Madero, para concluir en el monumento a Lázaro Cárdenas.
El recorrido que se estima dure 3 horas, contará con ocho plataformas y 300 bailarines, así como el uso de tecnología que brindará a las y los asistentes de un espectáculo visual. Además, señalaron que se tiene preparada una parada especial frente a la Catedral de Morelia, donde se amenizará el evento con el encendido de la Catedral.
Aunado a ello, se adelantó que el Palacio Municipal tendrá sorpresas que se darán a conocer más adelante, y abrirá sus puertas a las y los visitantes el próximo 7 de diciembre con una decoración navideña.
Otra de las actividades será un concierto navideño en el Templo de Fátima, programado para el 10 de diciembre a las 20:30 horas.
Para el 11 de diciembre se realizará la cena navideña con causa en la cual también se realizará una subasta de obras de artistas michoacanos, cuyos recursos recaudados se destinarán a la compra de juguetes que serán entregados en distintas comunidades y zonas durante el Día de Reyes. Además, la cabalgata de los Reyes Magos se llevará a cabo el 5 de enero.
Finalmente, invitaron a la población a sumarse a estas y otras actividades (como el encendido de la Catedral de Morelia y el videomapping de la plaza Valladolid), las cuales estarán disponible en las redes sociales del Gobierno de Morelia.
BCT