“Navidad Mágica” en Morelia contará con pista de hielo, caravana y diversas actividades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este próximo lunes primero de diciembre se realizará el encendido navideño de la capital michoacana, “Luces por la Paz”, con lo cual arrancarán las actividades de la temporada decembrina en Morelia, que este año incluyen una pista de hielo, decoración navideña en Palacio Municipal y la Caravana Coca-Cola.

En rueda de prensa, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que las dependencias municipales han preparado diversas actividades que se impulsan con la campaña “Navidad Mágica”, para que tanto las y los morelianos como visitantes y turistas disfruten de esta temporada.

En este tenor, Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, detalló que las actividades iniciarán este primero de diciembre con el encendido navideño a las 19:00 horas. Y media hora más tarde, se abrirá la pista de hielo gratuita en la plaza Melchor Ocampo, la cual estará disponible durante 35 días.