Navidad entre jirafas: el Zoológico de Morelia abre hoy

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras muchas puertas permanecen cerradas este 25 de diciembre, el Zoológico de Morelia decidió apostar por la convivencia, la naturaleza y la memoria familiar: sí abre sus instalaciones en plena Navidad, ofreciendo una alternativa distinta para quienes buscan algo más que la sobremesa tradicional.

Se invita a las familias morelianas y visitantes a disfrutar de un recorrido lleno de experiencias educativas y recreativas, en un entorno que combina conservación, aprendizaje y esparcimiento.

Lejos del ruido comercial, el zoológico se transforma hoy en un refugio navideño donde niñas, niños y adultos pueden reencontrarse con la fauna, caminar sin prisas y construir recuerdos entre rugidos, agua y sonrisas.

Más que un paseo, la visita es una oportunidad para reconectar con la naturaleza en una fecha marcada por el encuentro familiar. En un estado donde los espacios públicos cobran un valor social profundo, el Zoológico de Morelia se mantiene como un punto de reunión accesible y significativo durante las festividades.