Navidad en Morelia; horarios de supermercados este 25

Costco

La cadena informó que el 25 de diciembre, todas las sucursales permanecerán cerradas.

Sam’s Club

En Navidad, brindará servicio de 8:00 a 22:00 horas.

Walmart / Walmart Express

El 25 de diciembre operará de 8:00 a 21:00 horas.

Bodega Aurrerá / Bodega Aurrera Express

Los horarios varían según la sucursal. De manera general, algunas tiendas abrirán de 7:00 a 20:00 horas y otras de 8:00 a 20:00 horas, por lo que se recomienda verificar directamente en la tienda más cercana.

Chedraui

En Navidad tendrán un horario de atención desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas.

La Comer

El 25 de diciembre, La Comer opera con horario especial reducido, generalmente abriendo por la tarde, alrededor de las 12:00 p.m. y cerrando a las 6:00 p.m.

Oxxo

Las tiendas Oxxo no cuentan con un horario único a nivel nacional. Algunas sucursales operan las 24 horas, mientras que otras reducen su servicio durante el 25 de diciembre. La recomendación es consultar el horario específico en Google Maps o directamente en tienda.