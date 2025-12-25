Navidad en Morelia; horarios de supermercados este 25

Morelia

Autoridades llaman a comprar con anticipación
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia, el 25 de diciembre no solo marcan celebraciones familiares, también implican ajustes clave en los horarios de supermercados y tiendas de conveniencia, decisivos para quienes dejan todo para el final.

Horarios de supermercados el 25 de diciembre

Costco

La cadena informó que el 25 de diciembre, todas las sucursales permanecerán cerradas.

Sam’s Club

En Navidad, brindará servicio de 8:00 a 22:00 horas.

Walmart / Walmart Express

El 25 de diciembre operará de 8:00 a 21:00 horas.

Bodega Aurrerá / Bodega Aurrera Express

Los horarios varían según la sucursal. De manera general, algunas tiendas abrirán de 7:00 a 20:00 horas y otras de 8:00 a 20:00 horas, por lo que se recomienda verificar directamente en la tienda más cercana.

Chedraui

En Navidad tendrán un horario de atención desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas.

La Comer

El 25 de diciembre, La Comer opera con horario especial reducido, generalmente abriendo por la tarde, alrededor de las 12:00 p.m. y cerrando a las 6:00 p.m.

Oxxo

Las tiendas Oxxo no cuentan con un horario único a nivel nacional. Algunas sucursales operan las 24 horas, mientras que otras reducen su servicio durante el 25 de diciembre. La recomendación es consultar el horario específico en Google Maps o directamente en tienda.

En cuanto a la venta de bebidas alcohólicas, el horario general se mantiene de 7:00 a 1:00 horas, aunque pueden existir variaciones por entidad federativa. De forma habitual, los horarios son:

  • Lunes a jueves: 7:00 a 1:00 horas

  • Viernes y sábado: 11:00 a 2:00 horas

  • Domingos: hasta las 18:00 horas

Las empresas y autoridades reiteran el llamado a anticipar las compras, con el fin de que las celebraciones decembrinas transcurran de forma segura.
