Navidad en Morelia; horarios de supermercados este 25

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia, el 25 de diciembre no solo marcan celebraciones familiares, también implican ajustes clave en los horarios de supermercados y tiendas de conveniencia, decisivos para quienes dejan todo para el final.
Costco
La cadena informó que el 25 de diciembre, todas las sucursales permanecerán cerradas.
Sam’s Club
En Navidad, brindará servicio de 8:00 a 22:00 horas.
Walmart / Walmart Express
El 25 de diciembre operará de 8:00 a 21:00 horas.
Bodega Aurrerá / Bodega Aurrera Express
Los horarios varían según la sucursal. De manera general, algunas tiendas abrirán de 7:00 a 20:00 horas y otras de 8:00 a 20:00 horas, por lo que se recomienda verificar directamente en la tienda más cercana.
Chedraui
En Navidad tendrán un horario de atención desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas.
La Comer
El 25 de diciembre, La Comer opera con horario especial reducido, generalmente abriendo por la tarde, alrededor de las 12:00 p.m. y cerrando a las 6:00 p.m.
Oxxo
Las tiendas Oxxo no cuentan con un horario único a nivel nacional. Algunas sucursales operan las 24 horas, mientras que otras reducen su servicio durante el 25 de diciembre. La recomendación es consultar el horario específico en Google Maps o directamente en tienda.
