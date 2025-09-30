Narrativa, encuentros y voces femeninas, este miércoles en la Feria del Libro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 1 de octubre, la Plaza Benito Juárez de Morelia será nuevamente el punto de encuentro para lectores, escritoras y promotores culturales, en el marco de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (FILLM), que continúa con una serie de actividades destacadas abiertas al público.
En este primer día de octubre, la jornada literaria incluirá presentaciones editoriales, conferencias magistrales y encuentros con autoras como Manya Loría, en un ambiente que busca fomentar la lectura y visibilizar el talento literario local.
Entre las actividades programadas para este miércoles destacan:
🕛 12:00 horas, Foro Alterno:
Masterclass "Narrativa Mutante, cómo escribir desde el lado negro de la vida", impartida por Juan Manuel Servín.
🕔 17:00 horas, Ágora Principal:
Conferencia magistral a cargo del escritor Guillermo Fadanelli.
🕖 19:00 horas, Ágora Principal:
Presentación editorial de la colección de plaquettes “Emergentes”, impulsada por la Secretaría de Cultura de Morelia.
🕖 19:00 horas, Foro Alterno:
Presentación editorial de “El Edén”, obra de la escritora Manya Loría.
La Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (FILLM) concluirá el próximo 5 de octubre, con actividades paralelas como el Festival de Narrativa Negra y el Quinto Encuentro de Narradores.
rmr