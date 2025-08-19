Naranti MX expande su presencia en Morelia con nueva pantalla publicitaria en el distribuidor vial Mil Cumbres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de su estrategia de expansión continua y su compromiso con ofrecer espacios publicitarios de alto impacto, Naranti MX ha instalado una nueva pantalla digital de gran formato sobre el distribuidor vial de Mil Cumbres, en la zona de camino a Tres Marías, uno de los puntos más transitados y estratégicos de Morelia.

Esta nueva ubicación premium consolida la presencia de Naranti MX en Michoacán y fortalece su liderazgo en el mercado de medios exteriores. La empresa continúa ofreciendo a sus clientes espacios altamente rentables, diseñados para maximizar la visibilidad y el impacto de sus campañas.

La pantalla cuenta con tecnología de última generación y se sitúa estratégicamente para alcanzar a miles de automovilistas diariamente, convirtiéndose en una opción ideal para las marcas que buscan destacar en la región.

"Esta nueva pantalla en Morelia representa un paso más en nuestra misión de ampliar la red de medios exteriores más sólida y efectiva del país. En Naranti MX estamos comprometidos con brindar soluciones que generen resultados reales para nuestros clientes," afirma Mónica Oropeza, gerente general de Naranti MX.