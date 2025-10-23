Nana Pancha, Lengualerta Meketrefes y más pondrán a brincar a Morelia en Neska 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ska tomará las calles de Morelia este 8 de noviembre con la llegada del festival Neska 2025, organizado por Skankin Org y que tendrá como sede el Club de Leones. El evento promete una jornada llena de música, cultura y fiesta para los amantes del ska, reggae y fusiones alternativas.

Con la participación estelar de Nana Pancha, una de las bandas más representativas del ska mexicano, el cartel también incluye a Lengualerta, Los Korucos, The Skautomátiks, Meketrefes Dub Wise, Neman, Fugnak y Equinoccio.