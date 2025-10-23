Nana Pancha, Lengualerta Meketrefes y más pondrán a brincar a Morelia en Neska 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ska tomará las calles de Morelia este 8 de noviembre con la llegada del festival Neska 2025, organizado por Skankin Org y que tendrá como sede el Club de Leones. El evento promete una jornada llena de música, cultura y fiesta para los amantes del ska, reggae y fusiones alternativas.
Con la participación estelar de Nana Pancha, una de las bandas más representativas del ska mexicano, el cartel también incluye a Lengualerta, Los Korucos, The Skautomátiks, Meketrefes Dub Wise, Neman, Fugnak y Equinoccio.
El festival iniciará a las 7:00 de la noche, con apertura de puertas a las 6:00 p.m.
Además de la música, los asistentes podrán disfrutar de un tianguis cultural que se instalará en el estacionamiento del Club de Leones, con actividades y productos de artistas locales de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.
🎟️ Los boletos en preventa tienen un costo de $300 y el día del evento subirán a $385.
📍Puntos de venta físicos:
Freedom – Plaza Capuchinas, local 175
Dale Canarios Shop-Peps – Av. Madero Pte. #889, Centro
La Jaula – Plaza Humboldt, local 30, planta baja nivel 1
También se pueden adquirir en línea a través de la plataforma Boletok: www.boletok.com.mx
El Club de Leones se ubica en Av. Tata Vasco s/n, Vasco de Quiroga, Morelia. Se recomienda llegar con anticipación y consultar redes oficiales para más detalles.
SHA