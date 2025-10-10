Nace bebé en una casa; Policía de Morelia auxilió a mamá

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía Morelia brindaron atención prehospitalaria a una mujer en labor de parto, en un hecho registrado en la colonia Obrera, logrando asegurar la salud tanto de la madre como de su bebé, quien nació en perfecto estado de salud.

De acuerdo con la corporación, al recibir el reporte de emergencia, personal policial acudió al lugar y actuó con prontitud y compromiso para asistir médicamente a la mujer hasta su traslado seguro al Hospital de la Mujer, donde continuó recibiendo atención especializada.

A través de sus redes sociales, la institución destacó:

"¡Una nueva vida llegó a Morelia!



Se brindó atención a una mujer en labor de parto en la colonia Obrera.

Nuestros elementos realizaron la atención prehospitalaria y recibieron a una bebé en perfecto estado de salud, asegurando también la salud de su mamá hasta su traslado al Hospital de la Mujer.



En Policía Morelia estamos siempre cerca de la ciudadanía, cuidando la vida y la seguridad con empatía y compromiso".

Este tipo de acciones forman parte del modelo de proximidad social que promueve la corporación municipal, en el que los elementos están capacitados no solo en tareas de seguridad, sino también en primeros auxilios y atención humanitaria.