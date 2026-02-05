Museo de Historia Natural de la UMSNH reabre en fines de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) reabre sus puertas los fines de semana, brindando una excelente opción educativa y cultural para visitar en familia en Morelia.
Este espacio de divulgación científica se localiza en avenida Ventura Puente No. 23, en el bosque Cuauhtémoc, y es reconocido por su enfoque en la educación no formal y gratuita, con acceso abierto para el público general. Ofrece exposiciones relacionadas con la biodiversidad, evolución, geología y otras ramas de la ciencia.
Con esta reapertura durante sábados y domingos, el museo busca facilitar el acceso de estudiantes, familias y visitantes que no pueden acudir entre semana, fortaleciendo su papel como espacio público de aprendizaje interactivo en la ciudad.
El recinto forma parte de los proyectos universitarios de la UMSNH enfocados en la difusión del conocimiento, y es considerado un punto de referencia para el acercamiento a la ciencia desde edades tempranas.
Para más información, el museo pone a disposición el número 443 312 0044.
RYE-