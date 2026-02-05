Museo de Historia Natural de la UMSNH reabre en fines de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) reabre sus puertas los fines de semana, brindando una excelente opción educativa y cultural para visitar en familia en Morelia.

Este espacio de divulgación científica se localiza en avenida Ventura Puente No. 23, en el bosque Cuauhtémoc, y es reconocido por su enfoque en la educación no formal y gratuita, con acceso abierto para el público general. Ofrece exposiciones relacionadas con la biodiversidad, evolución, geología y otras ramas de la ciencia.