Murciélagos, aliados invisibles: llega muestra educativa al Museo de Historia Natural

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 30 de octubre de 2025 y hasta el 4 de febrero de 2026, el Museo de Historia Natural “Manuel Martínez Solórzano” (MUHNA) abrirá al público la exposición “Volar sin plumas”, dedicada a desmitificar la imagen negativa de los murciélagos y resaltar su importancia para el equilibrio ambiental.
Como parte del arranque, el mismo 30 de octubre se llevará a cabo una jornada inaugural que incluye la apertura oficial en la Sala 3, planta baja del museo, a las 10:00 horas, seguida por la conferencia “Murciélagos, una historia mal contada”, impartida por la Dra. Rebeca Selene Miguel Méndez, reconocida investigadora en temas de conservación.
Esta iniciativa busca generar conciencia sobre el papel fundamental que estos mamíferos juegan como controladores de plagas, polinizadores y dispersores de semillas.
El público podrá visitar la exposición en el MUHNA, ubicado en Av. Ventura Puente #23, Bosque Cuauhtémoc, Morelia, en un horario regular de atención.
“Ven al MUHNA a explorar el misterioso mundo de los murciélagos y su importancia ecológica. Conócelos y cambia para siempre tu visión sobre estos increíbles aliados de la naturaleza”, invitan los organizadores.
