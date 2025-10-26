Murciélagos, aliados invisibles: llega muestra educativa al Museo de Historia Natural

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 30 de octubre de 2025 y hasta el 4 de febrero de 2026, el Museo de Historia Natural “Manuel Martínez Solórzano” (MUHNA) abrirá al público la exposición “Volar sin plumas”, dedicada a desmitificar la imagen negativa de los murciélagos y resaltar su importancia para el equilibrio ambiental.

Como parte del arranque, el mismo 30 de octubre se llevará a cabo una jornada inaugural que incluye la apertura oficial en la Sala 3, planta baja del museo, a las 10:00 horas, seguida por la conferencia “Murciélagos, una historia mal contada”, impartida por la Dra. Rebeca Selene Miguel Méndez, reconocida investigadora en temas de conservación.