Municipios requieren un presupuesto federal digno para atender sus necesidades: edil de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que duplicar el presupuesto federal destinado a los municipios permitiría realizar más obras y acciones en beneficio de la ciudadanía.

En entrevista colectiva, el edil recalcó que del presupuesto federal —del cual se derivan recursos para salud, educación y otros rubros— únicamente el 5 por ciento se destina directamente a los municipios.

Ante ello, consideró que dicho monto resulta insuficiente para atender todas las necesidades locales, por lo que los gobiernos municipales deben “entrarle” a temas que, en teoría, no les corresponde atender de manera directa.

Por consiguiente, Martínez Alcázar planteó que, en un escenario idóneo, sería factible duplicar el presupuesto municipal —para que alcanzara el 10 por ciento—, lo que permitiría atender de manera más eficiente y directa diversas demandas de la población.