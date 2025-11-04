Morelia

Municipios requieren un presupuesto federal digno para atender sus necesidades: edil de Morelia

Municipios requieren un presupuesto federal digno para atender sus necesidades: edil de Morelia
CORTESÍA
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que duplicar el presupuesto federal destinado a los municipios permitiría realizar más obras y acciones en beneficio de la ciudadanía.

En entrevista colectiva, el edil recalcó que del presupuesto federal —del cual se derivan recursos para salud, educación y otros rubros— únicamente el 5 por ciento se destina directamente a los municipios.

Ante ello, consideró que dicho monto resulta insuficiente para atender todas las necesidades locales, por lo que los gobiernos municipales deben “entrarle” a temas que, en teoría, no les corresponde atender de manera directa.

Por consiguiente, Martínez Alcázar planteó que, en un escenario idóneo, sería factible duplicar el presupuesto municipal —para que alcanzara el 10 por ciento—, lo que permitiría atender de manera más eficiente y directa diversas demandas de la población.

“Si se repartiera de manera más justa el presupuesto federal, en Morelia se podrían realizar muchas más acciones, porque con eso podríamos verdaderamente transformar los municipios en temas de educación y seguridad”
puntualizó

Aunado a esto, el alcalde detalló que, con una mayor asignación presupuestal, se podría incluso duplicar el número de elementos en las corporaciones de seguridad, así como el número de obras y proyectos locales.

“Necesitamos los municipios ser realmente atendidos con un presupuesto digno, que realmente no digan que son gobiernos municipalistas si no apoyan para que los municipios puedan resolver los problemas que tienen en todos lados (…)”
concluyó
Te puede interesar:
Gobierno de Alfonso Martínez prepara hermanamiento con Sacramento, California
Municipios requieren un presupuesto federal digno para atender sus necesidades: edil de Morelia

RPO

Alfonso Martínez
presupuesto federal

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com