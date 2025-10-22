“Mundos Oníricos: Puertas a los Sueños” llega a Morelia

Con obras que exploran temas relacionados con lo onírico y lo surrealista, los artistas del colectivo Órbita Visual nos invitan a sumergirnos en un mundo de interpretaciones visuales llenas de simbolismo y creatividad.

Esta exposición será una experiencia visual que conecta a los espectadores con el poder de los sueños, una de las fuerzas más misteriosas y poderosas de la mente humana.

La inauguración de la exposición será el 29 de octubre en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo del Estado de Michoacán en Morelia. No te pierdas la oportunidad de conocer una de las propuestas más innovadoras y emotivas del arte contemporáneo de la región.

