Mujeres emprendedoras brillan en Morelia con bazar navideño

Productos únicos, hechos por mujeres emprendedoras, estarán a la venta el 20 y 21 de diciembre en el Centro de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de apoyar el emprendimiento femenino y ofrecer alternativas de regalos únicos para esta temporada, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) anunció el regreso del Bazar Todas Brillamos, una iniciativa que reúne a mujeres creativas, emprendedoras y egresadas del programa “Morelia Emprende”.

📍 El evento se llevará a cabo en Plaza Benito Juárez, en pleno centro de la ciudad, durante los días:

  • Miércoles 20 de diciembre, de 12:00 p.m. a 7:00 p.m.

  • Jueves 21 de diciembre, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

En este bazar, las visitantes podrán encontrar productos elaborados por mujeres locales que han participado en procesos de formación y capacitación a través de programas municipales. Desde regalos personalizados, joyería artesanal, artículos de decoración, hasta productos de cuidado personal, cada stand ofrece una muestra del talento moreliano.

Además de fomentar la economía solidaria, el bazar tiene un enfoque con perspectiva de género, ya que visibiliza y empodera a mujeres que han transformado su talento en una fuente de ingresos y autonomía económica.

