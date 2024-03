Mujeres de diversos sectores marcharon desde C.U.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ciudad Universitaria fue el punto desde el que salieron diversas colectivas feministas, mujeres trabajadoras, estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y parientes, provenientes de Sahuayo, de Frida Santamaría, quien perdió la vida a causa de un balazo a quemarropa presuntamente causado por su expareja Juan Paulo A., están presentes para exigir justicia por las mujeres violentadas.

Salieron en marcha rumbo al Centro Histórico en donde participaron junto con otros grupos de la manifestación por el 8M.

Se trató de integrantes de diversas colectivas feministas que integran la Asamblea de Mujeres de Michoacán, como de las cuatro subregiones de meseta purépecha, de la Escuela Normal para educadoras, de Matrioskas, del Frente de psicólogas feministas socialistas, de la CNTE -Poder de Base.

Al arrancar la marcha hicieron el llamado a no hacer pintas en casas habitaciones ni en comercios, "es importante respetar a las compas en su lucha, y solo darle en la m... a las grandes empresas y al sistema".

Con consignas como: "Señor, señora no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente, mujer consciente se une al, contingente", "ahora estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer, arriba el feminismo que va a vencer", avanzan por la calle Cuautla rumbo a Palacio de Gobierno en donde se reunirán con otras asociaciones civiles. Una madre, proporcionó un spray a su hija de aproximadamente cuatro años de edad, la niña pintaba el suelo.

"Las cuerpas diversas somos poderosas somos todas diosas, las flacas, las gordas, todas somos diosas", "mujer escucha esta es tu lucha", "hay que abortar este sistema patriarcal".

Con pancartas con mensajes como: "quiero morir de vieja pero no por ser vieja", y "ni una asesinada más", lanzaron el mensaje de unidad y sororidad.

Oriundas de la Meseta Purépecha portaron copal y fueron ataviadas con vestimentas tradicionales, cantan a todo pulmón canciones alusivas a la fecha.

El suelo y las paredes fueron mudos testigo de pintas que realizaron con spray de diversos colores.

"Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta", sonaba en las bocinas estridentes de la camioneta que encabezaba.

Realizaron pintas en inmuebles de la calle Cuautla y sobre Avenida Madero, en una mueblería de una cadena nacional y en el edificio de la Secretaría de Turismo de Morelia y la casa del estudiante “Genaro Vázquez Rojas”, además del Centro Cultural Universitario y el Templo de la Merced.

"La Policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, decían mientras iban custodiadas por elementos femeninos de la Policía Morelia en bicicleta y varones en motocicleta.

Al llegar leyeron un manifiesto en el que exponían su inconformidad por la violencia de la que han sido objeto históricamente las mujeres.

mrh