Mujeres con cáncer reciben apoyo del DIF Morelia con más de 200 prótesis y mangas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la campaña municipal "Prevenir es vivir" se concretaron más de 200 apoyos, entre prótesis mamarias y mangas oncológicas, a mujeres que actualmente se encuentran en la lucha contra el cáncer de mama.
El evento se realizó en el Centro Administrativo de Morelia, donde Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, detalló que en esta ocasión, en el marco del mes de octubre —dedicado a la prevención del cáncer de mama—, se otorgaron 255 apoyos, lo que representa más de 50 en comparación con la edición del año pasado.
Añadió que se trata de 216 prótesis mamarias y 39 mangas para linfedema, las cuales serán entregadas en su totalidad en los próximos días a las beneficiarias.
Al respecto, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, externó su reconocimiento al personal del DIF Morelia por concretar este tipo de apoyos, que fueron adquiridos gracias al recurso recaudado en la pasada carrera Pinktate de Rosa.
Por su parte, Patricia Gómez, beneficiaria, expresó su gratitud por estos apoyos y reconoció la solidaridad institucional que representa esta gestión, ya que, para quienes no pueden adquirir prótesis o mangas oncológicas, este respaldo les permite enfocarse en su recuperación sin preocuparse por el gasto.
rmr