AHOLIBAMA ANDRADE

Morelia

Mujeres con cáncer reciben apoyo del DIF Morelia con más de 200 prótesis y mangas

En el marco de la campaña municipal “Prevenir es vivir”, el DIF Morelia entregó 255 apoyos, entre prótesis mamarias y mangas oncológicas, a mujeres que enfrentan el cáncer de mama, como parte de las acciones del mes rosa.