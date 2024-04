Mujeres aseguran que son comunes casos de acoso en transporte público por falta de denuncia

Este incidente ha puesto de manifiesto la inseguridad que muchas mujeres sienten al utilizar el transporte público, donde se enfrentan a situaciones de acoso por parte de usuarios masculinos. En entrevistas realizadas a mujeres que utilizan diferentes medios de transporte, han confirmado que estas conductas son lamentablemente comunes desde que tienen memoria.

Vanessa Hernández compartió su experiencia, señalando que ha experimentado acoso en diversas formas, desde miradas incómodas hasta palabras vulgares y tocamientos. Aunque intenta defenderse con gestos de desaprobación y caminando más rápido, no siempre se siente protegida, además, menciona que el shock del momento puede dificultar la aplicación de las técnicas de defensa personal que conoce.

“Lo qué pasó es indignante, no tendría como por qué estar aprovechando que la chica se durmió, y aunque lo estuviera de verdad, qué tiene que estar tocando a una persona sin su consentimiento”, señaló la usuaria que reconoció que ese es uno de tantos casos de los que no se habla y que no hay pruebas para formalizar una denuncia.

Ana Sofía Zamudio, una joven estudiante, relató que de camino a su casa es muy común sentir miradas con morbo o silbidos. “Generalmente trato de no gritarles o decirles algo, pero sí trato de caminar más rápido o meterme en algún lugar con más gente para evitar que tengan algún acercamiento conmigo y evitar que pase a mayores”, platicó.