Mujeres al volante: así puedes aplicar para ser conductora en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (SEMMUJERIS) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, lanzó la convocatoria “Mujeres Conductoras”, con el objetivo de fomentar la inclusión laboral femenina en el transporte público.
Esta iniciativa busca crear un sistema de movilidad más seguro, confiable e inclusivo para las usuarias, alineado con las acciones del programa Punto Naranja. Se garantizará la contratación de 10 mujeres, quienes recibirán capacitación permanente en distintas áreas vinculadas al servicio de transporte.
El registro estará abierto del 10 de septiembre al 10 de octubre en las oficinas de SEMMUJERIS, ubicadas en Antonio Alzate #805, Centro Histórico de Morelia. Las interesadas deberán acudir de forma presencial para entregar su documentación.
Los requisitos para participar son: tener entre 20 y 50 años de edad, secundaria concluida, licencia de conducir vigente y experiencia previa al volante.
BCT