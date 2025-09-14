Mujeres al volante: así puedes aplicar para ser conductora en Morelia

Esta iniciativa busca crear un sistema de movilidad más seguro, confiable e inclusivo para las usuarias, alineado con las acciones del programa Punto Naranja. Se garantizará la contratación de 10 mujeres, quienes recibirán capacitación permanente en distintas áreas vinculadas al servicio de transporte.

El registro estará abierto del 10 de septiembre al 10 de octubre en las oficinas de SEMMUJERIS, ubicadas en Antonio Alzate #805, Centro Histórico de Morelia. Las interesadas deberán acudir de forma presencial para entregar su documentación.