Mujer resulta herida tras ser impactada por auto en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una transeúnte quedó lastimada tras ser impactada por un vehículo sobre la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de Morelia, hecho que fue atendido por patrulleros y paramédicos municipales, trascendió en el trabajo periodístico.

El incidente se registró la tarde de este miércoles en los límites de las colonias Centro y Ventura Puente, cerca de la calle Virrey de Mendoza. Varios ciudadanos reportaron la situación y solicitaron una ambulancia.