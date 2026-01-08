Mujer es detenida con moto robada en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante un patrullaje preventivo en la colonia Nueva Valladolid, elementos de la Policía de Morelia detectaron una situación sospechosa relacionada con una motocicleta.

Según lo informado por la corporación, tras realizar la verificación correspondiente, se confirmó que el vehículo contaba con reporte de robo vigente, por lo que fue asegurado de inmediato por los oficiales.

Una mujer, quien se encontraba en posesión de la motocicleta, fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones del caso.