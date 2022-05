Mujer chofer de combi en Morelia cautiva por buen servicio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer chofer de combi en Morelia cautivó a los pasajeros por su buen y amable trato.

Lo anterior fue dicho por uno de nuestros usuarios, quien comentó a MIMORELIA.COM la buena experiencia de trato que recibió en una combi Ruta Roja manejada por una mujer.

En este sentido, la persona que nos contactó nos dijo que es poco usual ver a mujeres combieras en Morelia, pero que sí las hay y brindan buen servicio.

"Hola MiMorelia.com, me gustaría compartir estas fotos de esta experiencia que tuve hoy que me subí a una combi roja. No es usual ver a mujeres manejar estas unidades, pero me encantó el servicio y trato que recibí", se leyó en el mensaje.

Y a ti, ¿te ha tocado alguna experiencia así? ¡Dínosla! 😊.

RYE