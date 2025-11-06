Mujer cae al río en Morelia y es rescatada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bomberos municipales y elementos de la Policía auxiliaron a una mujer que resultó lesionada tras sufrir una caída a la orilla del Río Chiquito, ubicado sobre la avenida Solidaridad, al sur de la capital michoacana.

De acuerdo con fuentes allegadas al tema, el hecho ocurrió la tarde de este jueves, en las cercanías de las colonias Félix Ireta y Juárez, así como en inmediaciones de la Calzada Benito Juárez.