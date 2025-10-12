Morelia

Mujer cae a registro al romperse tapa en el Centro Histórico de Morelia

La peatona resultó lesionada y fue auxiliada por Bomberos Voluntarios de Michoacán IAP
Mujer cae a registro al romperse tapa en el Centro Histórico de Morelia
RED113
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una transeúnte quedó herida tras caer a un registro luego de que la tapa de laja de cantera se rompió, accidente ocurrido en una de las banquetas del Centro Histórico de Morelia.

De acuerdo con las fuentes policiales y de rescate, el accidente ocurrió durante la noche de ayer sábado sobre la calle Antonio Alzate y Vasco de Quiroga.

RED113

Unas personas ayudaron a la fémina y avisaron al número de emergencias 911.

Después arribaron elementos de Bomberos Voluntarios de Michoacán IAP, quienes atendieron a la afectada y la canalizaron a un hospital, paciente que sufrió aparente fractura de tobillo izquierdo.

BCT

Morelia
Centro Histórico de Morelia
Mujer cae a registro

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com