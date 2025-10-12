Mujer cae a registro al romperse tapa en el Centro Histórico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una transeúnte quedó herida tras caer a un registro luego de que la tapa de laja de cantera se rompió, accidente ocurrido en una de las banquetas del Centro Histórico de Morelia.

De acuerdo con las fuentes policiales y de rescate, el accidente ocurrió durante la noche de ayer sábado sobre la calle Antonio Alzate y Vasco de Quiroga.