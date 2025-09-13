Muere motociclista en accidente sobre la carretera Zitácuaro-Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado un motociclista perdió la vida al derrapar en la carretera Zitácuaro-Morelia, a la altura del CETIS, hecho que movilizó a los cuerpos de emergencia y a las autoridades de seguridad.
Automovilistas que circulaban por la zona reportaron el percance a los bomberos municipales, quienes al arribar localizaron una motocicleta Venton Crossmax, color rojo con negro, sin placas de circulación, y a unos metros a su conductor tendido sobre el asfalto. Al brindarle atención confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
La Policía Municipal acordonó el área mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado acudió para iniciar las investigaciones. Los elementos de la Unidad de Atención Inmediata efectuaron los peritajes correspondientes y dispusieron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanece en espera de ser identificado por sus familiares.
Las autoridades no descartaron que el accidente se haya originado por exceso de velocidad, aunque continúan las indagatorias para determinar las causas exactas del siniestro.
BCT