Muere motociclista en accidente sobre la carretera Zitácuaro-Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado un motociclista perdió la vida al derrapar en la carretera Zitácuaro-Morelia, a la altura del CETIS, hecho que movilizó a los cuerpos de emergencia y a las autoridades de seguridad.

Automovilistas que circulaban por la zona reportaron el percance a los bomberos municipales, quienes al arribar localizaron una motocicleta Venton Crossmax, color rojo con negro, sin placas de circulación, y a unos metros a su conductor tendido sobre el asfalto. Al brindarle atención confirmaron que ya no presentaba signos vitales.