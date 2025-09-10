¡Muévete! Danza aérea y ballet para jóvenes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) invita a las y los jóvenes de la capital michoacana a inscribirse a sus talleres artísticos, donde actualmente se ofrecen actividades como danza aérea y ballet clásico, impartidos por profesionales con experiencia.

A través de sus redes sociales, el IJUM anunció que los talleres están disponibles para adolescentes y jóvenes adultos que deseen explorar su creatividad, mejorar su condición física y fortalecer su expresión corporal.

Uno de los cursos destacados es el de danza aérea, impartido por la tallerista Dalia Berenice Díaz, en el cual las y los participantes aprenden técnicas de acrobacia en telas. Para más información sobre este taller, se puede contactar al número 443 390 4545.

Por otro lado, el taller de ballet clásico, dirigido por Ana Marieli Rivera, está orientado a teens y adultos, brindando una formación en técnica y postura. Las personas interesadas pueden solicitar informes al 443 117 8796.

También se ha habilitado el número de WhatsApp 443 226 9007 para resolver dudas generales sobre inscripciones y horarios.