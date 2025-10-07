Motociclista se estrella contra tráiler en la avenida Décima; no hay personas heridas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este martes se registró un choque entre una motocicleta y un tractocamión del Grupo Ortiz sobre la avenida Décima, también conocida como Escuadrón 201, al poniente de Morelia. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales menores, según informaron autoridades policiales.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Irrigación, cerca de la avenida Francisco I. Madero Poniente y de la colonia Jardines de Guadalupe.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del tráiler realizaba maniobras en la vialidad cuando el motociclista se impactó contra el costado derecho del vehículo de carga.