Motocicletas, involucradas en 3 de cada 10 accidentes viales en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la capital michoacana se estima que alrededor del 30% de los accidentes viales involucran motocicletas, y en una gran parte de estos incidentes se registran víctimas fatales, informó Isaac Olguín Guerrero, comisario de la Policía Morelia.

En entrevista, el comisario señaló que uno de los hechos de tránsito más recientes ocurrió en la zona de Villas del Pedregal durante el fin de semana pasado.

“Fue el derrape de una motocicleta, había dos personas que lamentablemente perdieron la vida, al parecer ninguno de los dos tenía su casco protector y la motocicleta quedó casi 30 metros después del percance (...)”, explicó.

Por ello, Olguín Guerrero recalcó que por parte de la Policía Morelia se reitera y solicita a las y los conductores de motocicletas que, además de manejar con precaución, utilicen casco protector certificado. Subrayó que en muchas ocasiones los usuarios no portan casco (o no es el adecuado), por lo que su seguridad continúa en riesgo.

En ese sentido, indicó que la corporación municipal continuará con los operativos de revisión de motocicletas. Explicó que en cada revisión se registran entre 10 y 20 infracciones, relacionadas tanto con la falta de casco adecuado como con la falta de documentación.

“En algunas de las infracciones se amerita que la motocicleta sea remitida al corralón, pero en promedio es eso, de 10 a 20 infracciones diarias, más las que se realizan en los operativos nocturnos en el rubro de arrancones (...)”, señaló.

Otro tema que destacó es que, de estas infracciones, al menos la mitad corresponden a menores de edad —de 15 a 17 años— que refieren tener permiso de sus tutores para transitar, pero no cuentan con el documento. Ante la falta de papeles, explicó que también se procede a enviar la motocicleta al corralón.

En este tenor, el comisario añadió que otro eje de trabajo es la prevención. Indicó que cada semana, en la zona del Bicentenario, personal de Educación Vial imparte capacitaciones a motociclistas, con el objetivo de concientizar sobre la importancia del uso del equipo de protección. Para finalizar, el comisario subrayó que lo más importante es evitar que las personas sufran daños al conducir una motocicleta.

“Lo que hemos visto es que las personas que no cuentan con su casco o con el casco certificado son los que resultan muy lesionados o incluso pierden la vida en los accidentes. El llamado que hacemos es ese: al final de cuentas no es que la policía los quiere estar hostigando, sino que es por su seguridad y la seguridad de las demás personas”, agregó.

