Moto robada es recuperada en Morelia tras oportuna denuncia ciudadana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de un reporte ciudadano, elementos de la Policía Morelia lograron localizar una motocicleta con reporte de robo vigente en la colonia Carlos María de Bustamante, al sur de la capital michoacana.

Tras realizar la verificación correspondiente, el vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, conforme a los protocolos establecidos en estos casos.

Las autoridades destacaron que este resultado fue posible gracias a la participación activa de la ciudadanía y a los recorridos de prevención y vigilancia permanentes que se realizan en diversos puntos del municipio.

La corporación recordó que los reportes ciudadanos son clave para construir una ciudad más segura. Para denuncias o información, está disponible el número 443 113 5000.

