Moto robada es recuperada en Morelia tras oportuna denuncia ciudadana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de un reporte ciudadano, elementos de la Policía Morelia lograron localizar una motocicleta con reporte de robo vigente en la colonia Carlos María de Bustamante, al sur de la capital michoacana.

Tras realizar la verificación correspondiente, el vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, conforme a los protocolos establecidos en estos casos.