Morelos, figura que se engrandece por su legado al pueblo de México: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una época de desafíos y retos, como la actual, reaparece la figura del Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, quien orgullosamente nació hace 260 años en la capital de Michoacán y legó valores de igualdad, respeto, justicia libertad, soberanía e igualdad para todos los mexicanos.

Así lo señaló el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, quien asistió en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al recorrido en bando solemne de José María Morelos y Pavón. El acto, que fue encabezado por Navarro y el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, se realizó del Palacio Municipal a la Casa Natal del héroe de la Independencia, en el centro de Morelia.