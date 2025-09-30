Morelos, figura que se engrandece por su legado al pueblo de México: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una época de desafíos y retos, como la actual, reaparece la figura del Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, quien orgullosamente nació hace 260 años en la capital de Michoacán y legó valores de igualdad, respeto, justicia libertad, soberanía e igualdad para todos los mexicanos.
Así lo señaló el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, quien asistió en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al recorrido en bando solemne de José María Morelos y Pavón. El acto, que fue encabezado por Navarro y el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, se realizó del Palacio Municipal a la Casa Natal del héroe de la Independencia, en el centro de Morelia.
El tesorero estatal destacó que a 260 años del natalicio de Morelos, sus ideales tienen vigencia a nivel nacional y mundial porque son principios y valores que fundamentan y sostienen la dignidad humana y los derechos legítimos de las sociedades.
“Fue en 1828, cuando el nombre de la ciudad pasó de Valladolid a Morelia, precisamente en honor de nuestro héroe, quien dio su vida por los mexicanos”, refirió el responsable del manejo de los recursos públicos de Michoacán.
Luis Navarro exhortó a la población michoacana a emular al prócer de la patria, José María Morelos y Pavón, quien dio ejemplo de congruencia, entrega y valentía a favor la libertad, los derechos, la justicia y la soberanía del pueblo mexicano.
BCT