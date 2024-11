Morelianos, sin interés en compras durante Buen Fin 2024: sondeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un sondeo realizado durante la edición 2024 del Buen Fin por MIMORELIA.COM, se arrojaron resultados sorprendentes luego de que la mayoría de los encuestados no realizó compras durante el evento.

La mayoría de los entrevistados compró durante el Buen Fin, y manifestó que no encontró ofertas atractivas, mientras que algunos otros consideraron que los precios no fueron competitivos, además de expresar desconfianza en la autenticidad de los productos.

"Me pareció que las ofertas no eran tan buenas como en años anteriores", comentó Ana Karina. "No encontré nada que me gustara".

Si bien durante un recorrido realizado en diversos establecimientos del Centro Histórico de la ciudad se detectó buena afluencia en comercios minoristas, tiendas de electrónica, así como en ropa y accesorios, los entrevistados dijeron no haber adquirido ni un solo producto.

Pedro Ramírez, quien se hace llamar Alfonso Corazón de Cantera opinó que el Buen Fin "es un sistema de endeudamiento, un engaño. Los precios se incrementan antes y luego se ofrece un descuento del 20%. La gente es compulsiva y adicta a las compras, aunque no necesite lo que compra".