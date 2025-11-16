Morelianos podrán regularizar pagos con descuentos del 100% en multas y recargos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias y empresas morelianas, el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, invita a la ciudadanía a aprovechar el puente oficial del 15 al 17 de noviembre para ponerse al día en sus contribuciones, con los descuentos que ofrece en su programa "Dale un buen fin a las multas y recargos".

Como parte de esta promoción, el Ayuntamiento de Morelia aplicará condonaciones del 50% al 100% en recargos, así como el 100% en multas generadas durante el Ejercicio Fiscal 2025 y anteriores por falta de pago oportuno.

Durante este fin de semana largo, las y los morelianos podrán acudir a cualquiera de los módulos que permanecerán abiertos para facilitar sus trámites y pagos.