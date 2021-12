Morelianos denuncian robos en época decembrina

Y aunque no pudieron recuperar sus pertenencias y dar con el responsable del robo, la víctima que compartió la denuncia a este medio, mencionó:

"Tal vez no podamos recuperar nuestras pertenencias, pero me gustaría que los demás ciudadanos estén alerta. Son cosas que pasan muy frecuentemente, solo que ahora no rompen cristales, truenan las chapas".

La persona mencionó a este portal informativo que el motivo de su denuncia es alertar a otras personas para que tengan cuidado y no dejen sus pertenencias de valor y a la vista de los amantes de lo ajeno.