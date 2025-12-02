Morelianos arrasan en competencia internacional de drones; Morelia será sede en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, reconoció el logro de Fernanda, Héctor y Alejandro, tres adolescentes usuarios del Centro Spot Morelia que obtuvieron dos distinciones durante el International Robotics & STEM Signature Event (Evento Internacional de Robótica, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Cabe destacar que este un torneo que pone a prueba habilidades de pilotaje, estrategia y trabajo en equipo mediante drones educativos; y este resultado se enmarca en el impulso que brinda el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para fortalecer espacios donde la juventud encuentre actividades formativas, creativas y tecnológicas accesibles.