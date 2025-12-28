Morelianos alistan compras para la cena de Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Pásele güerita, ¿qué va a llevar?", "tenemos guajolote, lomo o pierna para su cena de Año Nuevo", "aquí está a buen precio" y "pregunte por lo que más le guste", son algunas de las frases que se escuchan entre los pasillos del Mercado Independencia, donde varios morelianos se alistan con anticipación para comprar lo necesario para la cena de fin de año.

Los pescados y mariscos se vuelven una opción diferente y atractiva para las y los morelianos, como es el caso de Joaquín, quien junto con sus padres, adultos mayores, busca algo nuevo para compartir con los suyos en la mesa del 31 de diciembre, y así recibir el nuevo año con esperanza y 365 oportunidades por delante.