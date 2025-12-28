Morelianos alistan compras para la cena de Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Pásele güerita, ¿qué va a llevar?", "tenemos guajolote, lomo o pierna para su cena de Año Nuevo", "aquí está a buen precio" y "pregunte por lo que más le guste", son algunas de las frases que se escuchan entre los pasillos del Mercado Independencia, donde varios morelianos se alistan con anticipación para comprar lo necesario para la cena de fin de año.
Los pescados y mariscos se vuelven una opción diferente y atractiva para las y los morelianos, como es el caso de Joaquín, quien junto con sus padres, adultos mayores, busca algo nuevo para compartir con los suyos en la mesa del 31 de diciembre, y así recibir el nuevo año con esperanza y 365 oportunidades por delante.
Para evitar aglomeraciones, Joaquín y su familia llegaron poco antes de las 9:30 de la mañana a comprar lo necesario: un poco de verdura y fruta para complementar el ponche y la tradicional ensalada de manzana. Las uvas para medianoche tampoco pueden faltar y también están en su lista de compras.
Pasadas las 10:15 de la mañana, aún no llevaban ni la cuarta parte de lo planeado. Muchas personas abarrotaron el mercado para surtirse con anticipación y evitar la saturación en los días previos al Año Nuevo. La elección de comprar en mercados como el Independencia responde a la frescura y calidad que los comerciantes ofrecen a sus clientes.
Carmen es otra de las morelianas que prefirió acudir este domingo a hacer el mandado y comprar lo necesario para su cena. En su hogar, se disfrutan tamales y pozole, dijo.
Vecina de la colonia Centro, comentó que cada año repite la misma rutina: hacer las compras con tiempo para evitar aglomeraciones y el estrés de última hora, que “como buenos mexicanos, nunca falta”, asegura entre risas.
Hasta el más mínimo detalle, dijo, puede encontrarse en los mercados, por lo que da prioridad al consumo local sobre las grandes cadenas comerciales.
Su hogar, señala, se llena no solo con sus hijas e hijos, sino también con la familia de sus hermanas, quienes año con año llevan distintos platillos para compartir durante la cena de Año Nuevo.
El atole, comenta, es la bebida caliente predilecta en su familia, incluso más que el ponche, por lo que contar con todo lo necesario con anticipación es fundamental para no andar con prisas el mero día.
Como Carmen y Joaquín, son cientos los morelianos que acuden a los mercados de la ciudad para preparar su cena de Año Nuevo y compartirla en familia.
mrh