Moreliano presenta cómic en la FIL de Guadalajara

"(Me siento) muy emocionado y feliz, siempre he querido trabajar dibujando cómics y haciendo caricaturas; si bien aún me falta mucho para eso, esto sin duda es un paso a lograrlo y siempre es agradable que la gente vea tu trabajo".

En este sentido, el moreliano detalló que el cómic es un oneshoot, o tomo único, de historia es autoconclusiva, y es su primer trabajo ilustrado.