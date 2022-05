Moreliano denuncia a activista: "me robó y predica lo que no es" [Fotos]

-Y al final ¿no te pagó? o ¿te contestó algo?

-"No, no me pagó, ni me contestó, me bloqueó de todos lados, en las capturas se ve que dejó de responder. La denuncia es porque habla mucho de la inclusión, del respeto, del apoyo y de los derechos cuando por atrás hace este tipo de tranzas, la hipocresía abunda dentro de muchos colectivos y aquí está la muestra, en ese entonces yo trabajaba 12 horas al día y esos $500 pesos que le preste eran equivalentes a 3 días de trabajo, se me hace injusto que predique algo que evidentemente no práctica ni está en sus principios algo tan básico como ser agradecido y no robar".