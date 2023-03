Moreliano decide abandonar ejército estadounidense tras caso Fernanda Basaldúa

Jorge Eduardo señaló que acudió a esta manifestación porque también fue parte del ejército estadounidense pero su contrato terminó el pasado 10 de marzo y posterior a ello prefirió no reenlistarse.

En entrevista para MiMorelia.com señalo que "antes ya había pasado algo así" y añadió "me duele mucho que cosas así pasen todavía".

Recordó que sus padres estaban en México cuando él se encontraba en la milicia y cuando no se comunicaba con ellos por un día, ellos se preocupaban mucho.

"No me imagino a alguien que no tiene la menor idea de lo que pasó con su hijo o hija, es algo que lo tomo muy personal, me duele porque me imagino cómo se pondría mi madre".

Añadió que el ejército norteamericano "quiere tapar muchas cosas y decir que es un suicidio. Por mi experiencia y en dónde la encontraron, no veo cómo pudo pasar eso ahí".

Pidió que se aclare la situación y apuntó que en muchas ocasiones a los altos mandos no les hacen nada y lo dejan pasar pero confía en que ahora no sea así y que "el responsable pague las consecuencias".