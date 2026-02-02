Morelianas se preparan para Marcha Violeta por el Día de la Mujer 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el colectivo Frente Violeta Michoacán convoca a la ciudadanía a participar en la Marcha Violeta 8M, una movilización feminista que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo, a partir de las 4:00 p.m., con salida en la Plaza Morelos (conocida como el Caballito).

Bajo el lema “Por las que ya no están, por las que seguimos, por las que vendrán”, se espera la participación de cientos de mujeres morelianas que recorrerán las principales calles del Centro Histórico para exigir respeto, justicia y garantías plenas de sus derechos.