Morelianas se preparan para Marcha Violeta por el Día de la Mujer 2026

La movilización feminista recorrerá el Acueducto hasta Palacio de Gobierno este domingo 8 de marzo; habrá orden en los contingentes para mayor seguridad
El domingo 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer con una marcha por el centro de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el colectivo Frente Violeta Michoacán convoca a la ciudadanía a participar en la Marcha Violeta 8M, una movilización feminista que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo, a partir de las 4:00 p.m., con salida en la Plaza Morelos (conocida como el Caballito).

Bajo el lema “Por las que ya no están, por las que seguimos, por las que vendrán”, se espera la participación de cientos de mujeres morelianas que recorrerán las principales calles del Centro Histórico para exigir respeto, justicia y garantías plenas de sus derechos.

La ruta de la marcha será:


➡️ Plaza del Caballito – Acueducto – Antimonumento – Palacio de Gobierno

Esta movilización será libre de partidos políticos, y busca generar un espacio seguro y autónomo para todas las participantes.

🟣 Organización de los contingentes:

Para cuidar la seguridad de las asistentes y facilitar la logística, se ha establecido un acomodo inicial por tipo de contingente:

  • Separatista: Avanza en primer lugar.

  • Mujeres embarazadas, con discapacidad, e infancias: Ubicadas en la zona intermedia.

  • Víctimas de violencia o familiares: En el bloque final, para mayor resguardo.

El colectivo invita a respetar este orden para garantizar una marcha segura, fluida y respetuosa para todas.

📣 Recomendaciones para las asistentes:

  • Llevar carteles, pancartas, polvos holi, utensilios para hacer ruido como cacerolas o sartenes.

  • Cargar el celular completamente.

  • Usar ropa cómoda y mantenerse hidratadas.

  • Etiquetar a amigas y compañeras con quienes asistirán.

Este 8M, las calles de Morelia se pintarán de violeta con una sola voz: la de miles de mujeres que exigen justicia y derechos plenos en Michoacán y en todo el país.

